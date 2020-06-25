До Києва повернеться спека: з'явився прогноз погоди до кінця тижня

У Києві до кінця тижня, з 26 до 28 червня, буде спекотна та здебільшого суха погода. Дощ із грозою ймовірний лише в останній день.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер буде слабким та триматиметься у межах 3-8 м/с та 5-10 м/с.

Так, у п'ятницю, 26 червня, усю добу буде сухо та здебільшого хмарно. Уночі очікується +16...+18 градусів, а вдень потепліє до +29...+31. Така ж погода буде і в суботу, 27 червня. Проте вночі очікується +17...+19 градусів.

У неділю вночі, 28 червня, хоч і буде сухо, проте вдень можливий дощ із грозою. Температура у першій половині доби триматиметься у межах +17...+19 градусів, а у другій – сягне +29...+31.

Погода в Києві Скрнішот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань сказав, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.