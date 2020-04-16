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16 квітня • оновлено в 08:42
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До Києва почали пускати за новими правилами через спалах COVID-19: що потрібно знати

4.5т
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У четвер, 16 квітня, при в'їзді в Київ почнуть вимірювати температуру, щоб визначити можливих заражених коронавірусом COVID-19.

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Перевіряти водіїв і пасажирів почнуть з 13:00. Але до цього часу пасажирам автобусів теж проводитимуть термометрію, повідомляє пресслужба КМДА.

Відзначається, що під обов'язкову перевірку потраплять автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові машини, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм.

Карантин у Києві

Карантин у Києві

До Києва не пропустять людей з температурою вище 37,5 градусів і ознаками гострого респіраторного захворювання. Такій людині проведуть тестування на COVID-19 і відправлять на самоізоляцію.

Якщо ж температура тіла перевищує 38 градусів і є ознаки ГРВІ, то людину негайно госпіталізують.

До Києва почали пускати за новими правилами через спалах COVID-19: що потрібно знати

КМДА

Також в КМДА назвали адреси контрольно-пропускних пунктів на в'їздах і виїздах зі столиці:

  • вул. Богатирська, 32-Е;

  • просп. Броварський;

  • вул. Бориспільське шосе;

  • просп. Академіка Глушкова;

  • шосе Житомирське;

  • вул. Гостомельський шосе, 1/1;

  • Дніпровське шосе;

  • вул. Вишгородська, 83-А;

  • 27 км Столичного шосе.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за останніми даними в Києві COVID-19 заразилися 612 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА авто
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Кияни Життя столиці

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