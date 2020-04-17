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17 квітня • оновлено в 15:21
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До Києва не пустили десятки людей із температурою: що відбувається на КПП

7.5т
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На в'їздах до Києва, де ввели посилений контроль через поширення коронавірусу COVID-19, за 16 квітня виявили 40 осіб із підвищеною температурою тіла. Нікого з них до міста не впустили.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 17 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За його словами, посилений контроль діятиме до 22:00 19 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва вимірюють температуру. Авто, які прямують у місто і в яких більш ніж три людини (включно з водієм. – Ред.), перевіряють медики та правоохоронці", – зазначив мер.

До Києва не пустили десятки людей з температурою. Ілюстрація

До Києва не пустили десятки людей з температурою. Ілюстрація

"За вчорашній день (16 квітня. – Ред.) на в’їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох з них оглянули медики швидкої допомоги, яку викликали. Ніхто з цих людей у місто не в’їхав. Їм рекомендували повернутися додому, самоізолюватися та звернутися до лікарів", – заявив Кличко.

Він додав, що про посилення обмежень на в’їздах у Київ у передсвяткові та святкові дні громадян попередили завчасно.

"Але, не всі дослухалися... І затори справді були... Ми вже не вперше закликаємо людей не виїжджати без нагальної потреби, залишатися вдома", – наголосив очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 16 квітня на в’їздах у Київ було посилено контроль через поширення коронавірусу COVID-19. Водіям та пасажирам транспорту почали обов’язково вимірювати температуру.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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