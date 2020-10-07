У Києві на Виноградарі пролунало кілька вибухів. Відео НП

Борис Бондар Життя столиці 16:57, 7.10.2020 Оновлено: 17:04, 7.10.2020

У Києві на Виноградарі пролунало кілька вибухів, очевидно, пов'язаних із роботою зварювальника.

Відео інциденту виклали у Facebook dtp.kiev.ua. На кадрах, знятих очевидцем, видно іскріння, як під час зварювальних робіт.

Потім відбувається яскравий спалах і звук вибуху. Так повторилося ще двічі.

"Коли робили-робили, а потім пішов дощ", – сказано в коментарі до відео.

Інформації про постраждалих унаслідок інциденту немає.

Вибухи на Виноградарі.
Facebook dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва стався вибух у приміщенні кафе Burger Sushi Point, яке знаходиться на території "Даринку" біля станції метро "Лісова".

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