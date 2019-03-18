|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Життя столиці

У Київ іде похолодання: синоптики озвучили дату

1.9тЧитати матеріал російською

У Києві 18 березня буде по-весняному тепло і сонячно. Максимальна температура повітря досягне +16 градусів, опадів не очікується.

Однак уже в ніч на вівторок, згідно з даними Укргідрометцентру, похолодає до +5 і піде дощ. Денна температура повітря становитиме приблизно +9. Опади триватимуть до ранку 20 березня. Температура повітря в середу буде +8... +10.

21 березня синоптики прогнозують уночі від +1 до +3, а вдень ‒ хмарно, до +9 і сухо. В п'ятницю уночі прогнозується +1... +3 градуси, вдень +9 і дощ.

Новини
Весна набирає обертів: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні
Погода в Києві 21 березня

Погода в Києві 21 березня

Укргідрометцентр

Дощі цього тижня будуть і в інших областях України. 18 березня опади очікуються на заході країни, 19 березня ‒ по всій території, крім південного сходу.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні на початку тижня очікується тепла і сонячна погода, проте вже у вівторок прийдуть похолодання і дощі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки