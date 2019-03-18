У Київ іде похолодання: синоптики озвучили дату

У Києві 18 березня буде по-весняному тепло і сонячно. Максимальна температура повітря досягне +16 градусів, опадів не очікується.

Однак уже в ніч на вівторок, згідно з даними Укргідрометцентру, похолодає до +5 і піде дощ. Денна температура повітря становитиме приблизно +9. Опади триватимуть до ранку 20 березня. Температура повітря в середу буде +8... +10.

21 березня синоптики прогнозують уночі від +1 до +3, а вдень ‒ хмарно, до +9 і сухо. В п'ятницю уночі прогнозується +1... +3 градуси, вдень +9 і дощ.

Погода в Києві 21 березня Укргідрометцентр

Дощі цього тижня будуть і в інших областях України. 18 березня опади очікуються на заході країни, 19 березня ‒ по всій території, крім південного сходу.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні на початку тижня очікується тепла і сонячна погода, проте вже у вівторок прийдуть похолодання і дощі.

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