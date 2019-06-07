До Києва йде 30-градусна спека: чого чекати від погоди

У Києві з п'ятниці до понеділка, 7-10 червня, буде спекотна погода з дощем і грозами. В середньому температура сягатиме 28 градусів.
7 червня повітря прогріється до +29, місцями пройдуть дощі та грози, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Аналогічну погоду синоптики обіцяють для суботи та неділі.
Вночі температура повітря сягатиме +16... +8, а протягом усіх вихідних буде дути слабкий вітер до 10 метрів на секунду.
У понеділок, 10 червня, очікується 30-градусна спека, гроза і дощ. А ось вже з 11 червня метеорологи обіцяють суху погоду при все тих же 30 градусах.
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В інших областях України на вихідні прогноз майже аналогічний, сухо буде тільки в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Погода в Україні
Укргідрометцентр
Як писав OBOZREVATEL, 7 червня очікується подальше погіршення погоди, місцями з рясними опадами.
Так, на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі з грозами, у західних і центральних областях місцями – град і шквали 15-20 м/с.
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