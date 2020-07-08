До Києва евакуювали поранених українських захисників з Донбасу. Фото

У середу, 8 липня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові здійснили планову медичну евакуацію поранених та хворих військовослужбовців до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.

У Харкові стан захисників з Донбасу стабілізували та підготували їх до наступного етапу лікування. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, реанімаційно-операційним літаком Повітряних сил ЗСУ Ан-26 “ВІТА” 11 воїнів, з яких п'ятеро мають важкі поранення, двоє травмовані та троє хворі, прибули до військового аеродрому Бориспіль. Тоді спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.

До Києва евакуювали поранених українських захисників з Донбасу Facebook/Командування Медичних сил Збройних сил України

До Києва евакуювали поранених українських захисників з Донбасу Facebook/Командування Медичних сил Збройних сил України

"Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Зі слів військових медиків, стан здоров’я пацієнтів задовільний", – йдеться у дописі.

До Києва евакуювали поранених українських захисників з Донбасу Facebook/Командування Медичних сил Збройних сил України

Допис командування Медичних сил Збройних сил України Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу (7 липня) внаслідок обстрілів збройними формуваннями РФ на Донбасі четверо українських військових отримали поранення.