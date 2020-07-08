До Києва евакуювали поранених українських захисників з Донбасу. Фото
У середу, 8 липня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові здійснили планову медичну евакуацію поранених та хворих військовослужбовців до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.
У Харкові стан захисників з Донбасу стабілізували та підготували їх до наступного етапу лікування. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Так, реанімаційно-операційним літаком Повітряних сил ЗСУ Ан-26 “ВІТА” 11 воїнів, з яких п'ятеро мають важкі поранення, двоє травмовані та троє хворі, прибули до військового аеродрому Бориспіль. Тоді спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.
"Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Зі слів військових медиків, стан здоров’я пацієнтів задовільний", – йдеться у дописі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу (7 липня) внаслідок обстрілів збройними формуваннями РФ на Донбасі четверо українських військових отримали поранення.