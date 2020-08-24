До Дня незалежності у Києві змінили рух міського транспорту: новий розклад

Марина Ліснічук Життя столиці 09:56, 24.08.2020 Оновлено: 10:26, 24.08.2020

У Києві через святкування Дня незалежності змінили рух громадського транспорту. Водночас на проїзд в центральній частині столиці діятиме тимчасова заборона.

Так, із початку руху в понеділок і до закінчення заходів за зміненим графіком курсуватимуть деякі автобуси, тролейбуси й маршрутні таксі. Про особливості їхньої роботи цього дня розповіли в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, автобуси маршрутів рухатимуться:

  • №24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

  • №62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;

  • №114 – від вул. Милославської до Поштової площі, від залізничного вокзалу Центральний до вул. Тараса Шевченка.

  • №118 – від станції метро Чернігівська до вул. Басейній за чинним маршрутом, далі – вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, вул. Перемоги, потім – за чинним маршрутом; в зворотному напрямку – від станції метро Політехнічний інститут до вул. Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри, вул. Жилянська, вул. Шота Руставелі, вул. Басейна, вул. Лесі Українки, потім за чинним маршрутом;

Тимчасові зміни в русі автобусів №24 та №62 в Києві
(kyivcity.gov.ua)
Тимчасові зміни в русі автобуса №114 у Києві
(kyivcity.gov.ua)

Тролейбуси маршрутів курсуватимуть:

  • №6 – від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська;

  • №5 – від вул. Білицької до вул. Леонтовича;

  • №7 – від вул. Чорнобильської до вул. Леонтовича;

  • №8 – від вул. Смілянського до вул. Леонтовича;

  • №17 – від вул. Космонавтів до вул. Леонтовича;

  • №16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

  • №18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тимчасові зміни в русі автобуса №118 у Києві
(kyivcity.gov.ua)

Маршрутні таксі будуть їздити:

  • №231 – від вул. Кадетський Гай до вул. Тараса Шевченка;

  • №189 – від вул. Ірпінська, просп. Академіка Палладіна, просп. Перемоги, вул. Тараса Шевченка;

  • №433 – від вул. Жолудєва до вул. Тараса Шевченка;

  • №575 – від вул. Сирецькій до вул. Тараса Шевченка;

  • №429 – від вул. Тулузи до бульв. Тараса Шевченка.

Тимчасова схема руху київських тролейбусів №5,7,8,17
(kyivcity.gov.ua)
Схема зміненої ділянки руху тролейбуса №6 у Києві
(kyivcity.gov.ua)
Тимчасова схема руху київських тролейбусів №16 і №18
(kyivcity.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна поліція України повідомила про перекриття дорожнього руху в Києві у зв'язку з проведенням масових заходів у День Незалежності України 24 серпня.

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