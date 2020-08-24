До Дня незалежності у Києві змінили рух міського транспорту: новий розклад
У Києві через святкування Дня незалежності змінили рух громадського транспорту. Водночас на проїзд в центральній частині столиці діятиме тимчасова заборона.
Так, із початку руху в понеділок і до закінчення заходів за зміненим графіком курсуватимуть деякі автобуси, тролейбуси й маршрутні таксі. Про особливості їхньої роботи цього дня розповіли в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Зокрема, автобуси маршрутів рухатимуться:
№24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;
№62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;
№114 – від вул. Милославської до Поштової площі, від залізничного вокзалу Центральний до вул. Тараса Шевченка.
№118 – від станції метро Чернігівська до вул. Басейній за чинним маршрутом, далі – вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, вул. Перемоги, потім – за чинним маршрутом; в зворотному напрямку – від станції метро Політехнічний інститут до вул. Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри, вул. Жилянська, вул. Шота Руставелі, вул. Басейна, вул. Лесі Українки, потім за чинним маршрутом;
Тролейбуси маршрутів курсуватимуть:
№6 – від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська;
№5 – від вул. Білицької до вул. Леонтовича;
№7 – від вул. Чорнобильської до вул. Леонтовича;
№8 – від вул. Смілянського до вул. Леонтовича;
№17 – від вул. Космонавтів до вул. Леонтовича;
№16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
№18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Маршрутні таксі будуть їздити:
№231 – від вул. Кадетський Гай до вул. Тараса Шевченка;
№189 – від вул. Ірпінська, просп. Академіка Палладіна, просп. Перемоги, вул. Тараса Шевченка;
№433 – від вул. Жолудєва до вул. Тараса Шевченка;
№575 – від вул. Сирецькій до вул. Тараса Шевченка;
№429 – від вул. Тулузи до бульв. Тараса Шевченка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна поліція України повідомила про перекриття дорожнього руху в Києві у зв'язку з проведенням масових заходів у День Незалежності України 24 серпня.