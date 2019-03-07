До Дня народження Т.Шевченка показали найбільшу в Київській області давню колекцію "Кобзарів"

Найбільшу в Київській області давню колекцію "Кобзарів", унікальні листівки, книгу із записом дати народження Великого Кобзаря та інші історичні документи, пов'язані з життям і творчістю Т.Шевченка вперше показали на відкритті музейно-архівного проекту "Історична Київщина - заповітна земля Кобзаря" .

Відкриття виставки в честь 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка пройшло в Державному архіві Київської області.

Серед унікальних предметів, пов'язаних з ім'ям Шевченка із затоплених сіл Київщини, художніх творів, друкованих видань та музейних експонатів були, зокрема, документи, які розкривають аспекти діяльності Т.Г.Шевченка на Київщині (1843-1845гг.).

"Київщина посідала особливе місце в житті і творчості Великого Кобзаря. В цьому році виповнюється рівно 160 років як вперше в Лейпцигу друзями Тараса Шевченка була надрукована збірка" Нові вірші Пушкіна і Шавченкі "з 6-ю раніше написаними, але забороненими віршами Шевченка, серед яких "Заповіт", "Розрита могила" і "Кавказ", написана в Переяславі ", - розповіла співорганізатор проекту, директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко.

"Є поширена думка, що батьківщина Тараса Шевченка - це Черкаська область, - зазначила директор Державного архіву Київської області Софія Каменєва. - Однак насправді це історична Київщина, оскільки народився Тарас в Звенигородському повіті Київської губернії, а Черкаська область з'явилася тільки в 1954 році ".

Гостям представили оригінал ревізькій казки кріпаків поміщиків Енгельгардтів з За сімейними списком сім'ї Т.Г.Шевченка, де вписана дворічний Тарас. Цей документ внесений до Державного реєстру національно-культурного надбання України.

Елементи своїх приватних колекцій показали історики і меценати Василь Михальчук, Дмитро Піркл, Зоя Ружин і Інна Бессалова. Зокрема, Дмитро Піркл надав на виставку "Кобзар" 1876 року, в якому вперше надруковані підцензурні вірші поета - стара Київська громада викупила їх у братів Шевченко, а через два роки М.Драгоманов в Женеві перевидав збірку для нелегального поширення.

Окреме місце зайняла на виставці експозиція Інни Бессалова "Предмети і зображення Т.Г.Шевченка із затоплених сіл Київщини". Серед унікальних експонатів - вишитий портрет Шевченка і рідкісне кольорове видання шевченківського календаря-тижневика на 1964 рік з затопленого села Тарасовичі Вище-Дубечанского району. Календар цікавий тим, що кожного тижня в ньому згадуються дати і події з життя Великого Кобзаря, уривки з його творів і цитати видатних людей про нього.

Інша частина документів на виставці розкриває сторінки історії переслідувань і заборон, спрямованих не тільки проти поширення творів Кобзаря, а й проти тих відомих діячів українського національного відродження (зокрема, М.Лисенка), які намагалися заходами із вшанування пам'яті поета стверджувати історичне значення творчості Шевченка в визвольному русі пригноблених народів обох тодішніх імперій.

"Слава Богу, що ми сьогодні маємо можливість без насильства зробити те, що бажає українське серце, - зазначив на заході перший Президент України Леонід Кравчук. - Крізь велику кількість бруду, яке ми бачимо з екранів телевізорів, все ж пробивається українська сила. І я вірю в те, що Тарас Григорович Шевченко своїми думками, своїми творами і їх силою допоможе їй ".

Відзначити річницю від дня народження Великого Кобзаря прибули заступник Голови Київської обласної державної адміністрації Ганна Шкуро і перший секретар посольства Казахстану в Україні Гульнар Турсінбаева. Тимчасовий Повірений у справах посольства Республіки Болгарія в Україні Стояна Русинова направила учасникам і організаторам проекту вітальну адресу.

Організатори проекту: Київська обласна державна адміністрація, Державний архів Київської області, Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Центральний державний історичний архів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім.Пшенічного, Яготинський історичний музей, Вишгородський історико-культурний заповідник.

Організатори дякують партнерів - бренду одягу преміум-класу, натхненням на створення якого є культурна спадщина України, FOBERINI, і авторську школу стилю і макіяжу BOYKO BEAUTY SCHOOL, а також медіа-партнерів: Fakty.ICTV.ua, Вести, Обозреватель, Gazeta.ua , Український інтерес, День і агентство 'PR advice'.

Ознайомитися з експонатами, виставленими в архіві, бажаючі зможуть до 29 березня 2019 року.

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