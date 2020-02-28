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28 лютого • оновлено в 13:06
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До "Борисполя" прилетіла жінка з високою температурою: її забрали медики

20.2т
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У аеропорту "Бориспіль" (Київська область) виявили жінку з підвищеною температурою, яка прибула до України з Італії. Її одразу доставили до медзакладу, аби перевірити, чи не хвора вона смертельним коронавірусом COVID-19.

Високу температуру у жінки помітили під час проведення заходів для недопущення занесення до країни небезпечної інфекції Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко у коментарі УНН.

За його словами, посилені заходи безпеки активно тривають, а температурний скринінг зробили близько 160 тис. осіб, які прямували до України.

До "Борисполя" прилетіла жінка з високою температурою. Ілюстрація

До "Борисполя" прилетіла жінка з високою температурою. Ілюстрація

"За минулу добу в аеропорту Борисполя на одному з рейсів була виявлена жінка з підвищеною температурою, її передали медикам і направили у визначений медичний заклад для подальшого обстеження. Скоріш за все, у неї гостре респіраторне захворювання. Вона прилітала з Італії… У той момент проводились заходи спільно з прикордонниками і представниками санітарно-карантинного підрозділу", – підкреслив Демченко.

Довідка. Коронавірус COVID-19 – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці уже підготували бокси в інфекційних відділеннях лікарень, які зможуть приймати людей на карантин і лікування у випадку можливого розповсюдження коронавірусу. Він наголосив, що у місті випадків інфікування не зареєстровано.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Cachko Elena
Cachko Elena
а с пассажирами самолета что делать ?
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семенов Александр
семенов Александр
Майдан уже собрался....Все набрали каменюк. ждут и не знают что делать Кидать камни. или спиваты гымн,. Но в любом случае. это будет сделано по указке из крэмля, и очень гидно!!!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Обоз, помийтесь, від вас смердить дешевими сенсаціями і розгоном паніки у бабусь.
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