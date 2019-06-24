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До 20 м/с! У Києві попередили про грозу і шквальний вітер

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві до кінця 24 червня утримається висока ймовірність сильної грози. Температура повітря водночас буде близько 30 градусів.

Швидкість вітру може досягати 15-20 метрів на секунду, попередили в Укргідрометцентрі. При цьому дощ не прогнозується, але може бути град.

У ніч на вівторок температура повітря складе +17 градусів. Опади не очікуються.

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До 20 м/с! У Києві попередили про грозу і шквальний вітер

25 червня температура повітря знову складе +28, буде мінлива хмарність, сухо і майже безвітряно. В інших областях України пройдуть грози і дощі.

"25 червня в південній частині – грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. 24-27 червня в Україні, крім західних і частині Житомирської області, буде дуже висока пожежна небезпека", – уточнили в Укргідрометцентрі.

Погода

Погода

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 25 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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