До -13 і снігопади: синоптики уточнили прогноз погоди на Різдво

Киян і гостей столиці на затяжних вихідних з нагоди православного Різдва очікує значне похолодання. Середня денна температура повітря складе -6, також майже весь час буде йти сніг.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 4 січня мороз буде на рівні -3, проте очікуються пориви вітру до 12 метрів на секунду. Також в Києві і області попередили про потенційно небезпечні погодні умови через сильну ожеледицю.

У ніч на 5 січня температура знизиться до -6...- 8, а вдень очікується -5 і сніг. Вночі неділі посилиться снігопад, мороз буде від -6 до -8, вдень буде -3...- 5.

Погода в Києві 6 січня Укргідрометцентр

Сильні морози очікуються і в різдвяну ніч: -8 ...- 10, водночас удень температура залишиться аналогічною. Також синоптики обіцяють невеликий снігопад.

Найсильніше температура впаде вночі 8 січня. Синоптики прогнозують від -11 до -13 і -8...- 10 удень.

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, у п'ятницю, 4 січня, південний схід України накриє потужний молодий циклон, який прийде з Греції. Особливо сильно він відіб'ється на Запорізькій і Донецькій областях, а також в Криму.