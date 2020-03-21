У лісі поруч із містом Бровари Київської області на деревах помітили незвичайні малюнки із дівчинкою, у якої у волоссі космос. Вони вразили мережу.

Неймовірні фото опублікували на сторінці "Український контент" у Facebook. Автором знімків є Олександр Пархоменко (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо гулятимете лісом неподалік від Броварів, маєте шанс натрапити на дещо неймовірне..." – йдеться у дописі.

Малюнок на дереві у Броварах Київської області Український контент

Малюнок на дереві у Броварах Київської області Український контент

Мережу вразили фото. Користувачі навіть знайшли авторку зображень – Дарину Дзубак.

"Талант завжди працює мовчки і лиш показує красу", "Мавка лісова прокинулася... Дуже круто!", "Я автора знаю. Це роботи Дарини Дзубак", "Казково гарно", – написали вони.

Також у коментарях люди почали ділитись схожими малюнками у Києві та інших містах.

Малюнок на дереві. Харків Facebook/Vitaliya Kramarenko

Малюнок на дереві. Локація невідома Facebook/Ірина Захарова

Малюнок на дереві. Труханів острів Facebook/Anna Guzieva

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".

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