У лісі поруч із містом Бровари Київської області на деревах помітили незвичайні малюнки із дівчинкою, у якої у волоссі космос. Вони вразили мережу.
Неймовірні фото опублікували на сторінці "Український контент" у Facebook. Автором знімків є Олександр Пархоменко (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Якщо гулятимете лісом неподалік від Броварів, маєте шанс натрапити на дещо неймовірне..." – йдеться у дописі.
Малюнок на дереві у Броварах Київської області
Український контент
Малюнок на дереві у Броварах Київської області
Український контент
Мережу вразили фото. Користувачі навіть знайшли авторку зображень – Дарину Дзубак.
"Талант завжди працює мовчки і лиш показує красу", "Мавка лісова прокинулася... Дуже круто!", "Я автора знаю. Це роботи Дарини Дзубак", "Казково гарно", – написали вони.
Також у коментарях люди почали ділитись схожими малюнками у Києві та інших містах.
Малюнок на дереві. Харків
Facebook/Vitaliya Kramarenko
Малюнок на дереві. Локація невідома
Facebook/Ірина Захарова
Малюнок на дереві. Труханів острів
Facebook/Anna Guzieva
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".
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