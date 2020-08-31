Українська дівчина Ван Дамма розкритикувала дороги Києва і похвалилася фото з вертольотом

Дівчина американського актора Жан-Клода Ван Дамма, українка Олена Каверіна показала фото з вертолітної прогулянки над Києвом.

Знімки уродженка Кривого Рогу опублікувала на своїй сторінці в Instagram 31 серпня. Дівчина написала, що такий спосіб пересування вибрала через погані українські дороги.

"Набридли жахливі дороги? Вибирай інший спосіб пересування по місту", – підписала вона фото.

На світлинах дівчина в сонцезахисних окулярах позує біля вертольота. Вона надягла яскраві штани з принтом і білу футболку.

Українська подруга Жан-Клода Ван Дамма. Instagram / Олена Каверіна

Додамо, раніше Каверіна на своїй сторінці в соцмережі розкритикувала занедбаний стан Києва.

Instagram / Олена Каверіна

Відомо, що Ван Дамм зустрічається з Каверіною вже більше 10 років. Вони познайомилися на дискотеці в Таїланді і відтоді українка всюди супроводжує актора. Вона навіть набила його ініціали на шиї, а фотографією тату ділилася в соцмережах. Водночас, Жан-Клод все ще перебуває в офіційному шлюбі з культуристкою Гледіс Португез. У них є двоє дорослих дітей.

Instagram Олени Каверіної

Олена Каверіна та Жан-Клод Ван Дамм. kp.ua

Ван Дамм і Каверіна. Instagram Олени Каверіної

Як писав OBOZREVATEL:

Жан-Клод Ван Дамм разом зі своєю українською дівчиною Оленою Каверіною прилетів до Києва для зйомок у бойовику "Останній найманець".

Пара зупинилася в одному з найрозкішніших готелів – Fairmont Grand Hotel – і вибрала номер із видом на Дніпро.

Зйомки фільму компанії Netflix "Останній Найманець" стартували в столиці України 14 серпня. У мережу потрапило відео сцени з головним героєм кінокартини Жан-Клод Ван Даммом.

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