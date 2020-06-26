Дім на Позняках у Києві, де трапився вибух, повністю демонтують, – Кличко

Станом на 26 червня причини вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, на Позняках у Києві все ще встановлювалися.

Саму споруду таки доведеться демонтувати. Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео,доскрольте до кінця сторінки).

"Будинок, як і говорили попередньо фахівці, буде повністю демонтований. Вже розробляється спеціальний проєкт, як це зробити, аби не сталося нових обвалів, щоб не нашкодити сусіднім будинкам", – сказав він.

За словами Кличка, також спеціальна комісія обстежила сусідні секції споруди та будинок на проспекті Григоренка, 41. До процесу були залучені фахівці державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". За їх висновками, пошкоджень, які могли б спричинити обвали там, не виявили. Тому штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення мешканців вказаних будинків у квартири.

"Висновки ж щодо причин вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза зараз триває. Працюють і правоохоронні органи", – наголосив мер Києва.

Кличко зазначив, що місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

"Ми повинні відновити людям, насамперед, паспорти для того, щоб вони змогли якнайшвидше отримати матеріальну компенсацію. Ці кошти ми вже виділили – від 50 до 100 тисяч гривень на родину. І готові їх видати, але для цього необхідні документи", – пояснив він.

Також Кличко розповів, що міська влада ухвалила рішення разом з фондом "Майбутній Київ" надати додаткову матеріальну допомогу готівкою. За його словами, ці гроші потрібні людям на відновлення документів та речі першої необхідності, постраждалі вже почали писати заяви та отримувати кошти.

"Щодо нового житла – надати його пообіцяв президент України. І вже видав 12 сертифікатів на квартири. Інші 28 мають видати протягом місяця. Міська влада вирішить питання з ремонтом квартир, що отримають постраждалі мешканці", – підсумував мер столиці.

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