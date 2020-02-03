"Дійдемо до кінця!" Дробович розповів про долю гербу СРСР на "Батьківщині-Матері"

В Українському інституті національної пам'яті заявили про готовність демонтувати герб СРСР з монументальної скульптури "Батьківщина-Мати", що на території Національного музею історії України у Другій світовій війні у Києві.

Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у коментарі "Радіо.Свобода". Він додав, що у Інституті знають, наскільки складними можуть бути відповідні роботи.

"До нас вже звернулись чотири інженерно-будівні організації, що готові приймати участь в тендері і виконати демонтаж герба. Підприємницька та громадська ініціатива в нас є. Знижки, допомога, аби тільки прибрати комуністичні символи. УІНП готовий ще раз стати на цю стежку, але вже пройти цю дорогу до кінця", – підкреслив Дробович.

Дробович розповів про долю гербу СРСР на "Батьківщині-Матері". Ілюстрація

За його словами, також у Інституті обізнані з проблемою "авторських претензій на монумент".

"Ми звернемось до Музею і Міністерства культури, молоді та спорту України. Об’єктивні перешкоди невиконанню декомунізації вирішимо, звернемось за допомогою до міністра Володимира Бородянського", – підсумував Дробович.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще у 2016 році директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що з монументу "Батьківщина-Мати" буде демонтований радянський герб.

Працівники Міністерства культури зазначили, що демонтаж гербу СРСР на монументі може порушити чинне законодавство України про охорону культурної спадщини та про авторське право і суміжні права.

Вже у 2017 році В'ятрович сказав, що демонтаж гербу СРСР на "Батьківщині-Матері" гальмують тільки технічна та фінансова проблеми.

Наступного року В'ятрович знову заявив, що у Києві планують декомунізувати монумент "Батьківщина-Мати" і зрізати зі щита герб СРСР.

Новий глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що демонтувати герб СРСР на монументальній скульптурі "Батьківщина-Мати" – дуже дорого.

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