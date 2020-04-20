Дихати стало легше: опубліковані нові дані щодо повітря в Києві

У понеділок, 20 квітня, у Києві, Київській і Житомирській областях значно покращився стан повітря.

Про це повідомив заступник директор Укргідрометеорологіческого центру Анатолій Прокопенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 20 квітня завдяки зусиллям наших пожежників і деяких змін синоптичної ситуації – зміни напрямку вітру і короткочасним дощів – якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також в Києві значно покращилася", – розповів синоптик.

Повітря в Києві

Прокопенко додав, що повітря в столиці в межах норми.

"Завислі речовини – пил і залишки горіння – близькі або трохи вище гранично допустимих концентрацій. Зміст в повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю і формальдегіду близькі до гранично допустимої концентрації і навіть нижче", – пояснив метеоролог.

Прокопенко також повідомив, що в найближчі п'ять днів в країні дощів не очікується. Лише на 20 квітня на півдні та сході і 21 квітня в північних і східних регіонах очікуються невеликі дощі.

У Житомирській і Київській областях також буде без опадів, дощі прогнозуються лише 25 квітня.

Додамо, що за даними світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ потрапив на 83 місці з індексом 19, що означає "хороший" рівень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Київ знаходився на першому місці в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря в 361 AQI.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram