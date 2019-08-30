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"Дихати нічим": жителів Києва налякав різкий запах

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Вранці 30 серпня жителі Голосіївського району Києва поскаржилися в соцмережах на різкий запах гару.

"Що за запах гару в районі? З сьомої ранку дихати нічим. Таке відчуття, що підпалили склад із маззю Вишневського", – написала Вікторія Городна в спільноті "Сусіди. Голосіїв" у Facebook.

Інші інтернет-користувачі зазначили, що неприємний запах відчувався також у районі Голосіївського проспекту і Центрального автовокзалу.

"Співробітники скаржилися, що відчували сморід на станціях метро "Теремки" та "Виставковий центр", – розповів OBOZREVATEL один із місцевих жителів.

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"Дихати нічим": жителів Києва налякав різкий запах

Ймовірною причиною неприємного запаху жителі називали пожежу на полігоні будівельного сміття в Голосієві.

У ДСНС Києва OBOZREVATEL повідомили, що вранці 30 серпня дійсно загорівся полігон, розташований за адресою: вул. Пирогівський шлях, 94-96.

"Площа спалаху становила приблизно 1000 кв. м. Горіння було поверхневим. О 09:00 пожежу ліквідували", – повідомила начальник пресслужби відомства Світлана Водолага.

Полігон будівельного сміття

Полігон будівельного сміття

Google. Maps

Там також додали, що неприємний запах у місті може бути й через масове загоряння сухої трави та спалювання сільськогосподарської рослинності в присадибних господарствах.

"Погода в столиці практично безвітряна, тому продукти горіння застоюються. Це типова ситуація для цієї пори року", – зазначили в ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Василькові Київської області масштабна пожежа знищила цех птахофабрики.

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Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа Екологія
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Dell Alex
Dell Alex
Жителей Киева постоянно что-то пугает. То запах, то вид, то собственное изображение ))) И они, бедняги, никак не могут до сих пор понять - почему )))
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