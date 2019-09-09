Дихати нічим: під Києвом місто затягнуло димом. Страшні фото

У понеділок, 9 вересня, поблизу села Трипілля Обухівського району Київської області спалахнула пожежа на території сміттєзвалища. Саме ж місто Обухів повністю затягнуло димом. Мешканці забили на сполох у соцмережах, повідомляючи, що через нього важко дихати.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області, поблизу Трипілля на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі майже 1 га. На місце направили рятувальників (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також у мережі з’явилися кадри задимленого Обухова. Їх розмістив місцевий житель Олег Валерійович на сторінці "Інтернет-газета "Дзеркало Обухова" у Facebook.

Під Києвом місто затягнуло димом Facebook

"Жах…(камера не передає реальний стан)", – коротко підписав фото чоловік.

Користувачі почали активно і стурбовано коментувати знімки.

"А дихати чим?", "Сморід жахливий! Дихати неможливо!", "Смердить до нудоти", – написали вони.

Поблизу села Трипілля Обухівського району Київської області спалахнула пожежа на території сміттєзвалища ГУ ДСНС України у Київській області

Вона розгорілася на площі майже 1 га ГУ ДСНС України у Київській області

Поблизу села Трипілля Обухівського району Київської області спалахнула пожежа на території сміттєзвалища ГУ ДСНС України у Київській області

Вона розгорілася на площі близько 1 га ГУ ДСНС України у Київській області

Місто Обухів затягнуло димом Facebook Олега Валерійовича

Місцеві мешканці забили на сполох Facebook Олега Валерійовича

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю вранці, 6 вересня, в Києві мікрорайон Позняки затягнуло чорним димом, а в повітрі відчувався неприємний запах. Місцеві жителі припустили, що на сміттєспалювальному заводі "Енергія" трапився викид, але влада розповіла про пожежу на вулиці Колекторній.

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