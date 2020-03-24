Дезінфекцію під'їздів у Києві показали на фото: з масками та розбризкувачами

У мережі з'явилися фото ретельної дезінфекції під'їздів будинків на вулицях Києва під час карантину через коронавірус COVID-19. Спершу людина в спецкостюмі обробляє усе відповідною сумішшю, а тоді прибиральниці ще й витирають це.
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Це з'ясували журналісти OBOZREVATEL. Знімки були зроблені на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі міста (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Так, за словами комунальників, у кожному районі є окрема бригада, яка дезінфікує всі під'їзди. У кожному з них повинен бути розклад проведення таких процедур.
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Комунальники розповіли, що проводять дезінфекцію вранці, поки люди сплять. Кажуть, що встигають обробити вхідні двері, ліфти та поштові скриньки, а от сходи прибирають найчастіше лише до третього поверху. За людиною, що розбризкує суміш, ходить прибиральниця, яка ретельно витирає все.
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
На фото справді видно особу в захисному костюмі, масці та окулярах, рукавичках, із розбризкувачем суміші, а також прибиральниць – вже не в спецкостюмах, проте також із масками та рукавичками.
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Дезінфекція під'їздів у Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Першим хворим на коронавірус на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві через поширення коронавірусу.
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Станом на 10:00 24 березня в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки COVID-19.
У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 – за останню добу.
У самій ж столиці України коронавірус підхопило 29 осіб. За останню добу нових випадків у місті не було зафіксовано.
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