Дезінфекцію під'їздів у Києві показали на фото: з масками та розбризкувачами

У мережі з'явилися фото ретельної дезінфекції під'їздів будинків на вулицях Києва під час карантину через коронавірус COVID-19. Спершу людина в спецкостюмі обробляє усе відповідною сумішшю, а тоді прибиральниці ще й витирають це.

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Це з'ясували журналісти OBOZREVATEL. Знімки були зроблені на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі міста (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за словами комунальників, у кожному районі є окрема бригада, яка дезінфікує всі під'їзди. У кожному з них повинен бути розклад проведення таких процедур.

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Комунальники розповіли, що проводять дезінфекцію вранці, поки люди сплять. Кажуть, що встигають обробити вхідні двері, ліфти та поштові скриньки, а от сходи прибирають найчастіше лише до третього поверху. За людиною, що розбризкує суміш, ходить прибиральниця, яка ретельно витирає все.

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

На фото справді видно особу в захисному костюмі, масці та окулярах, рукавичках, із розбризкувачем суміші, а також прибиральниць – вже не в спецкостюмах, проте також із масками та рукавичками.

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Дезінфекція під'їздів у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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