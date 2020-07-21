Депутат Київради заразився коронавірусом: хто він і як почувається

У депутата Київської міської ради Олександра Бродського виявили коронавірус.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook. За словами чиновника, чимало політиків та співробітники Київради замовчують такі дані про себе (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ділюся з вами важливою новиною – я отримав позитивний результат тесту на COVID-19", – написав Бродський.

Результати аналізу тесту на коронавірус депутата Київради Бродського Facebook/Олександр Бродський

Він відзначив, що станом на 21 липня перебуває на самоізоляції, почувається добре. Депутат також попросив друзів та колег, з якими контактував останнім часом, простежити за своїм здоров'ям.

"Відверто кажучи, я радий, що зустрів ворога в обличчя, і сподіваюсь вкласти його на лопатки за день-два. Вдячний самому собі за те, що про імунітет і здоров’я дбаю щодня", – додав Бродський.

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 21 липня було зафіксовано 7034 підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 73 осіб.