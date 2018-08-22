День Незалежності України: у Києві сталася нова НП з військовою технікою. Фото і відео

У центрі Києва 22 серпня зламався танк, який їхав на генеральну репетицію параду до Дня Незалежності України.

Він зупинився посеред дороги на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна". У результаті танк простояв прямо посеред проїжджої частини близько двох годин, (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку).

Начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Олександр Мотузянік прокоментував "Українській правді", що бойову машину в результаті евакуювали з місця події.

НП з танком у Києві "112"

"Військова техніка, яка прямувала на репетицію параду, вимагала технічної допомоги. До неї під'їхав автомобіль технічної підтримки ЗСУ. Деякий час там відбувалися технічні заходи, згодом машину евакуювали до військової частини", - зазначив він, додавши, що аварія не вплине на участь цього танка в параді.

НП з танком у Києві "112"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня на репетиції параду зенітна установка "Бук" протаранила будівлю бізнес-центру Astart.