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День Незалежності України: у Києві сталася нова НП з військовою технікою. Фото і відео

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У центрі Києва 22 серпня зламався танк, який їхав на генеральну репетицію параду до Дня Незалежності України.

Він зупинився посеред дороги на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна". У результаті танк простояв прямо посеред проїжджої частини близько двох годин, (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку).

Начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Олександр Мотузянік прокоментував "Українській правді", що бойову машину в результаті евакуювали з місця події.

НП з танком у Києві

"112"

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"Військова техніка, яка прямувала на репетицію параду, вимагала технічної допомоги. До неї під'їхав автомобіль технічної підтримки ЗСУ. Деякий час там відбувалися технічні заходи, згодом машину евакуювали до військової частини", - зазначив він, додавши, що аварія не вплине на участь цього танка в параді.

НП з танком у Києві

"112"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня на репетиції параду зенітна установка "Бук" протаранила будівлю бізнес-центру Astart.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіДень Незалежності
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
воєнна техніка
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Русский Солдат
Русский Солдат
По ходу краска, которой замазывали ржавчину на этом старом танчике, в России произведена была, вот и зрада вышла.
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
А как над Арматой смеялись, как смеялись! Но та хоть новая техника, а здесь какие отмазки?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Воробей Андрей, Так ипанутый пастор-шлаг скажет шо у танка новая ядерная силовая установка, лучше чем у москалив,но ишшо не доработанная,как типа крылатой ракеты, пуск которой с разных ракурсов уж месяца два крутят дебилы.
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
хохлы-рукожопы, то буки ап стены бьют, то молоты военов говна к праотцам отправляют, вот теперь трактор заглох.
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