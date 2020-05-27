День Києва 31 травня проведуть у теле- та онлайн-форматі через заборону на масові заходи у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Як написала пресслужба Київської міської державної адміністарації на своєму сайті, в ефірі телеканалу "Київ" від ранку триватиме святкова програма.

Там кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети" та "Історії". Також відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цьогоріч пройде онлайн, телевікторина, а також радіоконцерти гуртів [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.

День Києва через карантин відзначать у соцмережах та на телебаченні КМДА

"Готують кілька сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Академічний камерний хор "Хрещатик" створив хорову версію пісні Ігоря Шамо та Дмитра Луценка "Як тебе не любити, Києве мій!", а Київський академічний муніципальний духовий оркестр підготував ролик треку-привітання "Щастя, добра і любові". Відеопривітання піснею "Україна – рідний край" записав і Київський академічний ансамбль української музики "Дніпро".

На Youtube-каналі UA:ESTRADA.TV транслюватимуть гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" імені Анатолія Авдієвського. Також у мережі покажуть "Світові шедеври" за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

30 та 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, присвяченого Дню Києва.

Жителі столиці, які 30 або 31 травня близько 20:00 проходитимуть повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, що на вул. Межигірській, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів із балкону фасаду театру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці сезон роботи фонтанів розпочнеться у День Києва – 31 травня.