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9 лютого • оновлено в 03:11
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Демонтаж герба СРСР на "Батьківщині-Матері": наступник В'ятровича розвіяв чутки

10.2т
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Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович зізнався, що хоче демонтувати герб СРСР з монументальної скульптури "Батьківщина-Мати" в Києві до кінця своєї каденції.

Як пояснив Дробович в ефірі ObozTV, прибрати радянський герб зі щита не тільки можливо, але і має бути зроблено за законом про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

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"Це цілком можливо, і з технічної точки зору також. Це низка процедур, технічних і юридичних, які потрібно виконати. Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу", – зазначив він.

Дробович закликав не звертати уваги на чутки про можливе знесення монумента. Він наголосив, що демонтувати саму "Батьківщину-Мати" ніхто не збирається.

"По-перше, це 300 тонн! По-друге, це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура", – пояснив директор УІМП.

Батьківщина-Мати в Києві

Батьківщина-Мати в Києві

travelblogeurope.com

На запитання, скільки часу знадобиться, щоб прибрати зі статуї комуністичні символи, він відповів: "Я би дуже хотів, щоб до закінчення моєї каденції все це було цивілізованим способом (зроблено. – Ред.)".

На щиті пам'ятника зображено радянський герб

На щиті пам'ятника зображено радянський герб

travelblogeurope.com

Як писав OBOZREVATEL:

  • Ще в 2016 році тодішній глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що з монумента "Батьківщина-Мати" буде демонтовано радянський герб.

  • Згодом В'ятрович неодноразово повторював свою заяву, однак герб на щиті залишився досі.

  • Як пояснив його наступник Антон Дробович, в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона вже придумали, як демонтувати герб, але це рішення дуже дороге.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Декомунізація в Україні Новини ObozTV Новини Києва та Київської області Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Антон Дробович
Місце
Україна Київ
Теги
Інститут національної пам'яті Декомунізация
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Манкурты без истории, без родины. Это все, что нужно знать об Украине.
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Раскина Элла
Раскина Элла
А смысл? Украина так всё равно недоРоссия. Так и осталась совковой республикой под сине-желтым флагом.
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
Тризуб на щиті буде дуже актуально.
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