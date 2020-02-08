Демонтаж герба СРСР на "Батьківщині-Матері": наступник В'ятровича розвіяв чутки

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович зізнався, що хоче демонтувати герб СРСР з монументальної скульптури "Батьківщина-Мати" в Києві до кінця своєї каденції.

Як пояснив Дробович в ефірі ObozTV, прибрати радянський герб зі щита не тільки можливо, але і має бути зроблено за законом про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

"Це цілком можливо, і з технічної точки зору також. Це низка процедур, технічних і юридичних, які потрібно виконати. Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу", – зазначив він.

Дробович закликав не звертати уваги на чутки про можливе знесення монумента. Він наголосив, що демонтувати саму "Батьківщину-Мати" ніхто не збирається.

"По-перше, це 300 тонн! По-друге, це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура", – пояснив директор УІМП.

Батьківщина-Мати в Києві travelblogeurope.com

На запитання, скільки часу знадобиться, щоб прибрати зі статуї комуністичні символи, він відповів: "Я би дуже хотів, щоб до закінчення моєї каденції все це було цивілізованим способом (зроблено. – Ред.)".

На щиті пам'ятника зображено радянський герб travelblogeurope.com

Як писав OBOZREVATEL:

Ще в 2016 році тодішній глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що з монумента "Батьківщина-Мати" буде демонтовано радянський герб.

Згодом В'ятрович неодноразово повторював свою заяву, однак герб на щиті залишився досі.

Як пояснив його наступник Антон Дробович, в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона вже придумали, як демонтувати герб, але це рішення дуже дороге.

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