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/Життя столиці

Дебати Зеленського і Порошенка: що відбувається біля НСК "Олімпійський" у Києві

4.1тЧитати матеріал російською

У Києві 19 квітня, напередодні проведення дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, правоохоронці з самого ранку частково оточили територію біля НСК "Олімпійський".

Навколо НСК, на вул. Великій Васильківській, силовики почали зводити огорожу, повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На "Олімпійському" працюють кінологи, вибухотехнічна служба, патрульна поліція обмежила рух транспорту в районі стадіону. Поліція готова до забезпечення порядку і безпеки під час заходів", – пояснив заступник глави Нацполіціії України Олександр Фацевич.

Неподалік НСК "Олімпійський"

Неподалік НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

Facebook Ольга Атаманова

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

Facebook Ольга Атаманова

Також по периметру стадіону розставлені автомобілі з силовиками. Тільки з одного боку НСК, за словами кореспондента 112.ua, стоять не менше 20 авто.

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

Facebook Артем Шевченко

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

Facebook Артем Шевченко

"Правоохоронці не дозволяють паркуватися автомобілям на прилеглих до стадіону вулицях. Пускати людей почнуть після 16:00, будуть встановлені спеціальні фільтраційні пункти. Вилучатимуть всі предмети, схожі на зброю", – уточнили журналісти.

Ілюстрація

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Новини
"Я не здаюся!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами. Відео

На вулиці Великій Васильківській розмістили автомобілі з телевізійним обладнанням, пише "Українська правда".

День "баттлу": що відбувається біля НСК "Олімпійський" в Києві

Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці оприлюднили список вулиць, на яких може бути встановлено обмеження руху на час дебатів.

Це, зокрема, Троїцька площа, площа біля квиткових кас "Палацу спорту", вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейною до Саксаганського), вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадною до перехрестя з вул. Шота Руставелі), вул. Жилянська (від перехрестя з Жилянською до вул. Саксаганського), провулок Госпітальний (від НСК до провулка Лабораторного), вул. Ділова (від перехрестя з вул. Великою Васильківською до перехрестя з вул. Тютюнника), вул. Тютюнника (від перехрестя з вул. Діловою до вул. Федорова).

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
Вот вам доказательство ЗАБОТЫ о людях от ЗЕЛИ. Собрать толпу из 60 тысяч в одном месте в воюющей стране и РИСКОВАТЬ ИХ ЖИЗНЯМИ ради ШОУ.Что он хочет ЭТИМ показать.Дебаты транслируют на ВСЮ страну.ЗАЧЕМ там живые ЛЮДИ,,? ПРАВИЛЬНО- ЧТОБЫ была ХОХМА а не нормальный разговор. СТРАНА ИДИОТОВ!
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Козик Юрий
Козик Юрий
Кравчук Александр, полностью поддерживаю, забота о людях так и прёт, осталось только приватбанк слить, и полетит гривна пробивать дно
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать,бо ПУКАНИ можуть не витримать!)..
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Козик Юрий
Козик Юрий
Ференц Евгения, полностью согласен, в каждой новости это дно копипастит
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Ибн Хабибулин, Чурка немытый из какого аула воняешь ? Иди умуйся кизяк вонючий из мацковского улуса .
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