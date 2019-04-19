Дебати Зеленського і Порошенка: що відбувається біля НСК "Олімпійський" у Києві

У Києві 19 квітня, напередодні проведення дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, правоохоронці з самого ранку частково оточили територію біля НСК "Олімпійський".

Навколо НСК, на вул. Великій Васильківській, силовики почали зводити огорожу, повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На "Олімпійському" працюють кінологи, вибухотехнічна служба, патрульна поліція обмежила рух транспорту в районі стадіону. Поліція готова до забезпечення порядку і безпеки під час заходів", – пояснив заступник глави Нацполіціії України Олександр Фацевич.

Неподалік НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський" Facebook Ольга Атаманова

НСК "Олімпійський" Facebook Ольга Атаманова

Також по периметру стадіону розставлені автомобілі з силовиками. Тільки з одного боку НСК, за словами кореспондента 112.ua, стоять не менше 20 авто.

НСК "Олімпійський" Facebook Артем Шевченко

НСК "Олімпійський" Facebook Артем Шевченко

"Правоохоронці не дозволяють паркуватися автомобілям на прилеглих до стадіону вулицях. Пускати людей почнуть після 16:00, будуть встановлені спеціальні фільтраційні пункти. Вилучатимуть всі предмети, схожі на зброю", – уточнили журналісти.

Ілюстрація

На вулиці Великій Васильківській розмістили автомобілі з телевізійним обладнанням, пише "Українська правда".

Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці оприлюднили список вулиць, на яких може бути встановлено обмеження руху на час дебатів.

Це, зокрема, Троїцька площа, площа біля квиткових кас "Палацу спорту", вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейною до Саксаганського), вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадною до перехрестя з вул. Шота Руставелі), вул. Жилянська (від перехрестя з Жилянською до вул. Саксаганського), провулок Госпітальний (від НСК до провулка Лабораторного), вул. Ділова (від перехрестя з вул. Великою Васильківською до перехрестя з вул. Тютюнника), вул. Тютюнника (від перехрестя з вул. Діловою до вул. Федорова).

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