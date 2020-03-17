У Києві тест на коронавірус робитимуть тільки за наявності симптомів

У Києві експрес-тести на коронавірус робитимуть тільки у випадку наявності у людини симптомів інфекції, а не за її бажанням.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у своєму відеозверненні до киян на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У будь-якій країні не роблять тест на коронавірус людям, які не мають симптомів... Якщо вони у вас є, то звертайтеся до свого сімейного лікаря. Якщо є передумови до того, щоб зробити тест, вам його обов'язково зроблять. Просто так, для профілактики, за бажанням тести не робляться", – сказав він.

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Крім цього, Кличко закликав громадян у жодному разі не шукати тести на коронавірус в Інтернеті або приватних клініках.

За його словами, всі тести, які надійшли у Київ, перебуватимуть у медичних закладах міста. І тільки за наявності симптомів коронавірусної інфекції за допомогою тесту можна буде підтвердити чи спростувати передбачуваний діагноз.

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