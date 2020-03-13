Де у Києві пройти тест на коронавірус: з'явився список лікарень

У мережі з'явився список із семи лікарень Києва, де є експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-2019, через який у місті та країні загалом оголосили карантин.
Інформацію опублікував народний депутат України 8-го скликання, заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Telegram. За його словами, тести роблять лише за медичними показаннями. Процедура безкоштовна.
Київ і коронавірус. Ілюстрація
Наводимо список лікарень:
Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
Київська міська клінічна лікарня № 4;
Київська міська клінічна лікарня № 9;
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Пост у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях столиці облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин з 12 березня через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
В Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання коронавірусом. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
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