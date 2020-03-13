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13 березня • оновлено в 13:25
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Де у Києві пройти тест на коронавірус: з'явився список лікарень

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У мережі з'явився список із семи лікарень Києва, де є експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-2019, через який у місті та країні загалом оголосили карантин.

Інформацію опублікував народний депутат України 8-го скликання, заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Telegram. За його словами, тести роблять лише за медичними показаннями. Процедура безкоштовна.

Київ і коронавірус. Ілюстрація

Київ і коронавірус. Ілюстрація

Наводимо список лікарень:

  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

  • Київська міська клінічна лікарня № 4;

  • Київська міська клінічна лікарня № 9;

  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

  • Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Пост у мережі

Пост у мережі

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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