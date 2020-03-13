Де у Києві пройти тест на коронавірус: з'явився список лікарень

У мережі з'явився список із семи лікарень Києва, де є експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-2019, через який у місті та країні загалом оголосили карантин.

Інформацію опублікував народний депутат України 8-го скликання, заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Telegram. За його словами, тести роблять лише за медичними показаннями. Процедура безкоштовна.

Київ і коронавірус. Ілюстрація

Наводимо список лікарень:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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