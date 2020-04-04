У Кличка сказали, де в Києві можна дістати маски та дезінфектори

Захисні одно- і багаторазові маски, а також антисептики та рукавички в Києві можна придбати в аптеках КП "Фармація".

Про це на сторінці у Facebook заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він виступив за обов'язковий масковий режим, передбачений правилами карантину через коронавірус, які почнуть діяти в Україні з 6 квітня.

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Де купити маски в Києві: у Кличка відповіли pixabay.com

"У вільному доступі можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання.

Загалом, зараз в аптечній мережі в наявності близько 70 тисяч масок, запаси яких постійно оновлюються. Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби і рукавички", – повідомив Поворозник.

Статистика захворюваності по країнам facebook.com/povoroznyk.m

Він також зазначив, що, за прогнозами головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі.

"А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!" – написав чиновник.

Карта РНБО, що показує кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні за регіонами Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кабмін відповів на найпоширеніші питання українців про посилені правила карантину.

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