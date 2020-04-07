Де у Києві проходитимуть обсервацію люди з-за кордону: Кличко дав відповідь

У Києві підготували вже чотири бази для обсервації у рамках карантину через поширення коронавірусу COVID-19 тих мешканців столиці, які повертаються з-за кордону.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, станом на 7 квітня у двотижневій обсервації у місті перебувало 207 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Уряд своїм рішенням запровадив обов’язкову процедуру обсервації для всіх, хто прибуває з-за кордону. Кілька готелів та баз відпочинку для обсервації підготували міністерства. Це об’єкти, які перебувають на їх балансі. Столиця також підготувала вже чотири таких бази для киян. Таким чином Київ тепер може надати три тисячі місць для тих, хто буде проходити обсервацію", – підкреслив Кличко.

Кличко пояснив, де у Києві проходитимуть обсервацію люди з-за кордону. Ілюстрація

За його словами, днями мають прибути ще декілька літаків з українцями, які повернуться з-закордону. Наразі не відомо, скільки серед них буде мешканців Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкове дотримання режиму обсервації для українців, які повертаються з-за кордону.

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