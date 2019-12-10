Де провести новорічні свята у Києві: з'явилася повна програма подій

З'явилася програма наймасштабніших подій під час новорічних та різдвяних свят у Києві. Уже 19 грудня, у День Святого Миколая, в усіх районах міста урочисто засвітять ялинки.

Також для місцевих мешканців та гостей міста підготували чимало інших святкових подій впродовж грудня та січня, йдеться у повідомлені на офіційному порталі Києва. Програма затверджена розпорядженням КМДА № 2098 (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на Софійській площі, де розмістили головну ялинку країни, буде зимове казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі – етнічне містечко з народними українськими традиціями. Щовихідних на цих локаціях відбуватимуться концерти за участю різних виконавців, зокрема С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe.

Новорічна ялинка у Києві Instagram/alex.averina

У парку Тараса Шевченка можна буде безкоштовно побувати на романтичній ковзанці та квест-фестивалі "Йоль: країна легенд", а біля Арки дружби народів відкриється молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку. У місті також відбудеться хода волонтерів-помічників Святого Миколая, а ще експозиція "Всеукраїнська різдвяна виставка".

Публікуємо детальну програму новорічних та різдвяних заходів:

Романтичні новорічні свята на ковзанці. 06 грудня 2019 року – 13 січня 2020 року. Парк імені Тараса Шевченка. Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. 13 грудня 2019 року – 02 лютого 2020 року. Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вулиця Лаврська, 33). Культурно-мистецький проєкт "Новий рік – 2020". 14 грудня 2019 року – 12 січня 2020 року. Софійська площа, Володимирський проїзд (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджа частина Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. Культурно-мистецький проєкт "Новий рік – 2020". 14 грудня 2019 року – 19 січня 2020 року. Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською). Засвічення Головної новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая. Святкова хода. 19 грудня 2019 року. Софійська площа. Засвічення новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая. 19 грудня 2019 року. Контрактова площа. Святкові концерти. 21, 22, 28, 25, 29, 30 грудня 2019 року. Софійська площа та Контрактова площі. Свято зустрічі Нового року (новорічна ніч). 31 грудня 2019 року – 01 січня 2020 року. Софійська площа, Контрактова площа. Святкові концерти. 01, 04, 05 січня 2020 року. Софійська площа, Контрактова площа. Святкова різдвяна хода звіздарів та різдвяний концерт. 07 січня 2020 року. Софійська площа, Контрактова площа. Святкові концерти. 11 січня 2020 року. Софійська площа. Святкові концерти. 11, 12, 14, 18 січня 2020 року. Контрактова площа. Урочисте закриття святкової локації на Софійській площі та Володимирському проїзді. 12 січня 2020 року. Софійська площа. Урочисте закриття святкової локації на Контрактовій площі. 19 січня 2020 року. Контрактова площа. Квест-фестиваль "Йоль: країна легенд". 14 грудня 2019 року – 20 січня 2020 року. Парк імені Тараса Шевченка. Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 18 – 26 грудня 2019 року. Новорічно-різдвяні святкові заходи для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва. 18 – 27 грудня 2019 року. Культурно-видовищні та заклади дозвілля Києва. Соціокультурний захід "Урочиста хода волонтерів – помічників Святого Миколая". 19 грудня 2019 року, 16:00-19:00. Вулиця Хрещатик, 36 (старт ходи) – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності – вулиця Михайлівська – Михайлівська площа – фунікулер – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа (фініш ходи). Культурно-мистецький проєкт "Всеукраїнська різдвяна виставка". 19 грудня 2019 року – 12 січня 2020 року. Центральний будинок художника (вулиця Січових Стрільців, 1-5). Молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку Snegfest. 21, 22 грудня 2019 року, 10:00-22:00. Центральний парк культури і відпочинку, естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів). Новорічний марафон "Добрі справи для добрих людей" – благодійні новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій. 21, 22 грудня 2019 року, 10:00-16:00. Новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій "Ходить по землі Святий Миколай". 23 – 24 грудня 2019 року, 10:00-16:00. Колонна зала Київської міської ради (вулиця Хрещатик, 36). Відкриті змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти – 2020". 10, 11 січня 2020 року. Легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності (проспект Павла Тичини, 18). Свято Водохреща в Гідропарку. 19 січня 2020 року. Парк культури та відпочинку "Гідропарк" (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього). Святкові новорічні та різдвяні заходи в районах і закладах культури міста. Грудень 2019 року – січень 2020 року.

Новорічна ялинка у Києві Instagram/lilukozel

Новорічна ялинка у Києві Instagram/lilukozel

Новорічна ялинка у Києві Instagram/kiev.blog

Новорічна ялинка у Києві Instagram/f0t0.graf

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!