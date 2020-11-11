ДАБІ зобов'язали видати сертифікат на скандальний будинок-монстр в Києві

Окружний адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на будинок-монстр в Києві на вул. Нижній Вал, 27-29.

Спочатку, фірма звернулася в ДАБІ із заявою про прийняття в експлуатацію об'єкта, але отримала відмову. Після цього "Пателі Лізинг" подав до суду, передають "Наші Гроші".

Як вказав суд, суть спору зводилася до того, що, на думку фірми, вона для отримання сертифіката готовності будинку до експлуатації здійснила всі законодавчо передбачені дії. У той час як в інспекції заявляють, що до огляду будинку їх не допустили.

Розглянувши матеріали справи, суд вказав, що у відмові ДАБІ послалася на пункт "не надано документів, необхідних для прийняття рішення". Суд зазначив, що ДАБІ при цьому не обґрунтувала, які конкретно документи не були надані.

При цьому суд заявив, що єдиним законодавчо видатним документом, необхідним для прийняття рішення про видачу сертифіката, є Акт готовності об'єкта до експлуатації. Забудовник такий акт надав разом із заявою.

Крім того, суд зазначив, що в ДАБІ не надали будь-яких матеріалів фото або відео, або інший фіксації недопуску на об'єкт.

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