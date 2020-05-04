Головна Новини
4 травня • оновлено в 22:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

COVID-19 виявили у дитбудинку на Київщині

3.3т
Читати матеріал російською

У дитячому будинку "Надія" у селі Мокрець Броварського району Київської області коронавірус COVID-19 виявили у шести осіб: п'ятьох дорослих та однієї дитини.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Спершу захворювання підтвердили у помічниці вихователя. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 4 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дитячий будинок "Надія" Броварський район, село Мокрець, вулиця Центральна 27, 1 травня виявлено коронавірус у помічниці вихователя", – заявив Володін.

COVID-19 виявили у дитбудинку на Київщині. Ілюстрація

COVID-19 виявили у дитбудинку на Київщині. Ілюстрація

Так, за його словами, ще 23 квітня жінка захворіла на ГРВІ, 25 квітня вона звернулась до лікаря, а вже 28-го її направили на ПЛР-тест. Чиновник зазначив, що у притулку проживає 32 дитини. Разом із працівниками у закладі 48 осіб. Всім було оперативно зроблено ПЛР-тести.

"2 травня отримано шість позитивних результатів. Заразилися п'ятеро дорослих та одна дитина. Учень 5 класу перебуває на лікуванні у Броварській міській центральній лікарні. Захворювання проходить без симптомів та ускладнень. Решту вихованців закладу та працівників ізольовано. Їхній стан задовільний, захворювання не мають. За ними здійснюється медичний нагляд. З дітьми цілодобово перебуває медична сестра закладу та інші працівники", – наголосив Володін.

Він зазначив, що заклад було забезпечено необхідними засобами захисту, продуктами. У ньому також провели дезінфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги