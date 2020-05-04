У дитячому будинку "Надія" у селі Мокрець Броварського району Київської області коронавірус COVID-19 виявили у шести осіб: п'ятьох дорослих та однієї дитини.

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Спершу захворювання підтвердили у помічниці вихователя. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 4 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дитячий будинок "Надія" Броварський район, село Мокрець, вулиця Центральна 27, 1 травня виявлено коронавірус у помічниці вихователя", – заявив Володін.

COVID-19 виявили у дитбудинку на Київщині. Ілюстрація

Так, за його словами, ще 23 квітня жінка захворіла на ГРВІ, 25 квітня вона звернулась до лікаря, а вже 28-го її направили на ПЛР-тест. Чиновник зазначив, що у притулку проживає 32 дитини. Разом із працівниками у закладі 48 осіб. Всім було оперативно зроблено ПЛР-тести.

"2 травня отримано шість позитивних результатів. Заразилися п'ятеро дорослих та одна дитина. Учень 5 класу перебуває на лікуванні у Броварській міській центральній лікарні. Захворювання проходить без симптомів та ускладнень. Решту вихованців закладу та працівників ізольовано. Їхній стан задовільний, захворювання не мають. За ними здійснюється медичний нагляд. З дітьми цілодобово перебуває медична сестра закладу та інші працівники", – наголосив Володін.

Він зазначив, що заклад було забезпечено необхідними засобами захисту, продуктами. У ньому також провели дезінфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.

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