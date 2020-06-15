COVID-19 у Києві пішов на спад: свіжа статистика щодо епідемії

У Києві за минулу добу, 14 червня, зареєстровано 53 нові випадки зараження коронавірусом (COVID-19). Раніше за добу було зафіксовано 66 випадків.

Про це на брифінгу в понеділок, 15 червня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Всього в Києві 3957 зареєстрованих випадків зараження COVID-19. Померли від хвороби 90 осіб (+2 за добу), одужали – 1164.

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"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 53 людини. Двоє хворих померли. Захворіли, зокрема, і троє медиків. На сьогодні в столиці вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – повідомив Кличко.

Серед тих, хто занедужав: 21 жінка віком від 36 до 86 років; троє дівчаток – 4, 5, та 6 років; 27 чоловіків від 20 до 87 років; двоє хлопчиків, яким 5 і 9 років.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 12, у Солом’янському – 9, а також у Деснянському й Дарницькому районах – по 7 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 15 червня в Україні офіційно підтверджено 31 810 випадків коронавірусної інфекції. З них 656 були виявлені за минулу добу.

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