COVID-19 проник в Інститут раку: почали заражатися лікарі

У Києві в Національному інституті раку виявили коронавірус COVID-19, внаслідок чого було закрито одне з відділень.

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Спершу інфекцію виявили у пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції. Про це в коментарі Фактам ICTV розповів в.о. головного лікаря інституту Богдан Борисюк.

"Ми досить швидко зреагували. Пацієнтку перевели в 14-ту інфекційну лікарню. На щастя, вона перебувала сама і в палаті, і в реанімації. Це були вихідні. Ми зупинили всі операції та швидко закрили реанімацію і відділення, щоб погасити спалах інфекції", – підкреслив Борисюк.

COVID-19 проник в Інститут раку. Ілюстрація

За його словами, з відділення потрібно виписати всіх пацієнтів, тоді 3-4 дні проводити дезінфекцію, відстежити та обстежити контактних осіб.

"І тільки потім зможемо знову заповнювати відділення, але не раніше як за тиждень", – заявив в.о. головного лікаря.

Він зазначив, що зараз аналізи на COVID-19 в установі роблять і медпрацівникам, і пацієнтам. Позитивний результат вже зафіксували у однієї лікарки відділення, де перебувала пацієнтка з коронавірусом. Медикиня наразі вдома на самоізоляції, симптомів у неї немає.

Деталі про ситуацію розкрила журналістка Ірина Заславець на своїй сторінці в Facebook. Вона уточнила, що закрили відділення, де лікують пухлини легень, і його реанімацію.

"Жінку з COVID-19 в НІР госпіталізували 27.04. Без будь-яких ознак вірусу. Наступного дня прооперували: у неї рак кишечника та метастази в легенях. Через два дні в реанімації вона почала важко дихати. Експрестест, а потім і ПЛР-тест виявилися позитивними", – підкреслила журналістка.

Тоді, за її словами, у відділенні було 24 пацієнти, яких почали терміново виписувати, щоб продезінфікувати приміщення. Заславець додала, що станом на 7 травня там залишилося 12 осіб, а до вихідних буде тільки троє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві і області станом на ранок 7 травня зафіксували 2591 підтверджений випадок коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1675, а на території області – до 916.