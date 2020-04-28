COVID-19 на Київщині: жителів двох гуртожитків, де виявили хворих, протестували на коронавірус

На Київщині у двох гуртожитках, де виявили хворих на коронавірус COVID-19, перевірили на наявність захворюваня й інших жителів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Мова йде про заклади у селі Петропавлівське та селищі Гостомель. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, написала пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, мешканцям цих двох гуртожитків провели ПЛР-тестування, результати якого не виявили коронавірусу.

COVID-19 на Київщині. Ілюстрація

"Надійшли результати ПЛР-тестів 42 мешканців гуртожитку с. Петропавлівське Бориспільського району. Нагадаю, що там мешкає медпрацівник, який захворів на коронавірус. Усі результати – негативні", – заявив Володін.

Також він розповів про епідеміологічну ситуацію у гуртожитку в селищі Гостомель, де живе хворий на COVID-19 військовослужбовець з родиною. За словами чиновника, заражений станом на 28 квітня перебував у лікарні.

"Аналізи підтвердили, що його родичі та інші контактні особи – здорові", – підкреслили у КОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області коронавірус COVID-19 виявили у гуртожитках села Петропавлівське та селища Гостомель.