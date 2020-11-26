Відомий київський онколог помер від COVID-19

Директор Київського обласного онкологічного диспансеру Олег Ременник помер внаслідок ускладнень коронавірусу 26 листопада.

Про це у Facebook повідомила секретарка Вишгородської центральної районної лікарні Наталія Бурлій. "За десятиліття своєї роботи він врятував життя тисячам людей", – написала вона.

Олег Ременник Київська обласна рада

Пресслужба Київської обласної ради на офіційному сайті висловила співчуття рідним і близьким медика.

Ременника назвали людиною великої душі та серця і лікарем-онкологом від бога, талановитим керівником обласного онкодиспансеру. Медику було 62 роки.

"Олег Ісакович врятував життя тисяч людей, завжди надавав допомогу тим, хто її потребував, однак сам не зміг побороти коронавірусну інфекцію", – сказано в повідомленні.

Ременник був депутатом Київської обласної ради VI скликання, раніше очолював Департамент охорони здоров'я Київської ОДА та Головне управління охорони здоров'я Київської області.

Ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав у Facebook, що бачився востаннє з Ременником 9 листопада, а вже в п'ятницю, 13 листопада, той "зліг із COVID-19".

Олег Ременник (зліва) Facebook / Михайло бно-Айріян

Скриншот

Скриншот

Олег Ременник народився в місті Біла Церква. Він був заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, доцентом.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області 24 листопада від COVID-19 по дорозі до лікарні помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.