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10 червня • оновлено в 03:30
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Чорно-білі фото річкового порту у Києві 60 років тому вразили мережу

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Мережу вразили раритетні чорно-білі фото річкового вокзалу у Києві.

Знімки датовані 1960-ми роками. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На задньому фоні фото зображено дерева, пішохідний міст через Дніпро, сам Київський річковий вокзал, а от попереду – старі судна на воді.

Річковий порт у Києві у 1960-х роках

Річковий порт у Києві у 1960-х роках

Клуб корінного киянина

За п'ять годин з моменту публікації допис назбирав понад 500 лайків та майже 100 репостів.

Річковий порт у Києві у 1960-х роках

Річковий порт у Києві у 1960-х роках

Клуб корінного киянина

Річковий порт у Києві у 1960-х роках

Річковий порт у Києві у 1960-х роках

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівне фото будівництва "головного" готелю Києва – "Україна" – на вулиці Інститутській.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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