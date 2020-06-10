Чорно-білі фото річкового порту у Києві 60 років тому вразили мережу

Мережу вразили раритетні чорно-білі фото річкового вокзалу у Києві.
Знімки датовані 1960-ми роками. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На задньому фоні фото зображено дерева, пішохідний міст через Дніпро, сам Київський річковий вокзал, а от попереду – старі судна на воді.
Річковий порт у Києві у 1960-х роках
Клуб корінного киянина
За п'ять годин з моменту публікації допис назбирав понад 500 лайків та майже 100 репостів.
Річковий порт у Києві у 1960-х роках
Клуб корінного киянина
Річковий порт у Києві у 1960-х роках
Клуб корінного киянина
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівне фото будівництва "головного" готелю Києва – "Україна" – на вулиці Інститутській.
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