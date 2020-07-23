Чому у Києві зникли "жовті бочки" з квасом: пояснення і архівні фото

У Києві на початку 2000-х років квас почав ставати все менш популярним, а в 2010 році "жовті бочки" з цим напоєм взагалі зникли зі столичних вулиць. Такий вуличний продаж квасу заборонила КМДА.

Про це йдеться в матеріалі видання My Kiev. Так, на початку 2000-х років квас поступово почав переходити у розряд прохолодних напоїв, де у нього вже було багато "конкурентів" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попит на нього настільки впав, що біля "жовтих бочок" вже не було довгих черг, напій пропадав. Квас намагалися якось "реанімувати", але нічого не допомагало.

"Жовті бочки" з квасом My Kiev

У 2010 році "жовті бочки" взагалі зникли зі столиці. Справа в тому, що такий вуличний продаж квасу заборонила Київська міська державна адміністрація. Головною причиною назвали те, що торгівля з "жовтих бочок" не відповідає санітарним нормам.

Водночас було дозволено продавати квас в закритих ємностях – кегах. У них цей напій може зберігатися 3-4 місяці.

"Жовті бочки" з квасом My Kiev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото "забитого" людьми пляжу у Києві викликало цілу хвилю ностальгії у мережі. Знімок датований 1980-ми роками.