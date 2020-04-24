Чому в Києві лікують священників із COVID-19 із Почаївської лаври: з'явилася реакція влади

В Олександрівській клінічній лікарні Києва станом на 23 квітня перебувало четверо хворих на коронавірус COVID-19 священників зі Свято-Успенської Почаївської лаври УПЦ МП (Тернопільська область), але чому їх перевезли до столиці – невідомо.

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Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург в ефірі hromadske. За її словами, столичні медзаклади не можна назвати кращими за інші.

"За інформацією головного лікаря, сьогодні там (в Олександрівській лікарні. – Ред.) четверо священнослужителів із Почаєва. У нас у кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення, з якої вони церкви. Але найбільше їх у Олександрівській лікарні", – підкреслила Гінзбург.

На питання, чому священників із Тернопільської області повезли саме в київську медустанову, вона відповіла: "Я не можу пояснити".

Коронавірус в Києві. Ілюстрація

За словами директорки департаменту охорони здоров'я КМДА, всі медзаклади, які були виділені для лікування пацієнтів з COVID-19, забезпечені усім необхідним.

"Коли ми визначали бази (для лікування COVID-19. – Ред.), то з урахуванням необхідного обладнання, наявних фахівців. Ліки та обладнання централізовано закуповувалися та постачалися в лікарні. Всі лікарні, які є клінічною базою для таких пацієнтів, є клінічною базою співробітників Інституту Шупика або Богомольця. Скрізь проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській", – додала Гінзбург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.

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