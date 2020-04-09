Чому Київ не може купувати апарати ШВЛ у вітчизняного заводу: Кличко поставив крапку в питанні

Столиця України не може закуповувати апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень) у Київського державного заводу "Буревісник", зокрема тому, що він не працює.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За його словами, у медзакладах міста є 390 апаратів ШВЛ, цьогоріч за благодійні кошти в лікарні передали вже 10 пристроїв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати в медзаклади міста. 17 з них ми очікуємо найближчим часом. Нові апарати – закордонні. Здебільшого виробництва Франції", – зазначив очільник Києва.

Кличко пояснив, чому Київ не може купувати апарати ШВЛ у вітчизняного заводу. Ілюстрація

Він додав, що в столиці також є кілька пристроїв "Бриз", виготовлені заводом "Буревісник". Втім, вони вже старі й потребують ремонту.

"Купувати нові апарати в цього підприємства ми не можемо. Бо завод зараз не працює. Кілька тижнів тому цю тему обговорювали в медичних колах. Але в державному концерні "Укроборонпром", на балансі якого перебуває "Буревісник", відповіли, що сьогодні на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані майже всі цехи, у яких виробляли продукцію", – підкреслив Кличко.

Він додав, що частково залишилася тільки конструкторська документація, яку "Укроборонпром" готовий відкрити для приватних виробників. На державному підприємстві, за словами Кличка, відновити виробництво ШВЛ швидко не вдасться.

"Якщо проєкт з підтримки виробництва вітчизняних апаратів зрушить, ми готові розглянути можливість їх закупівлі для міста", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Асоціації анестезіологів України, професор і головний спеціаліст МОЗ із анестезіології Сергій Дубров заявив, що апарати штучної вентиляції легень "Бриз", які можуть почати виробляти на Київському державному заводі "Буревісник", не зможуть повною мірою допомогти в боротьбі проти COVID-19.