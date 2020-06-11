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11 червня • оновлено в 09:48
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Кількість хворих на коронавірус різко підскочила: свіжа статистика щодо COVID-19 у Києві

  • За добу кількість хворих зросла на 91

  • Серед нових заражених – 5 медиків

  • Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах

6.1т
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У Києві офіційно зареєстровано 3671 випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу кількість хворих зросла на 91, серед них 5 медиків. Раніше за добу було всього 57 нових хворих.

Також померли четверо пацієнтів, повідомляє пресслужба мера столиці Віталія Кличка.

COVID-19 у Києві

COVID-19 у Києві

Захворіли:

  • 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв,

  • 8 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв,

  • 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

Крім того, до лікарень столиці госпіталізували десять осіб, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва", – відзначено в повідомленні.

Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі 24. Солом‘янському та Святошинському – по 12 та в Дніпровському районі – 10 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у двох дитсадках Києва виявили коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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