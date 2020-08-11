Чи закриють "Київхліб" на карантин після спалаху COVID-19 у пекарні: на підприємстві дали відповідь

Підприємство "Київхліб" не закриватиме на карантин виробничі майданчики, окрім пекарні №8, де й було виявлено спалах COVID-19.

Як розповіла виконуюча обов'язки голови правління ПрАТ "Київхліб" Олена Корінь у коментарі виданню "Вечірній Київ", завдяки безконтактній автоматизованій технології виробництва продукція залишається безпечною для споживачів.

"Під час планового тестування, яке компанія проводить власним коштом, було виявлено 37 випадків захворювання. Ми щодня проводимо медогляд усіх співробітників. І вчасно виявлені випадки захворювання – результат такої комплексної роботи", – зазначила вона.

Корінь додала, що пекарню №8 справді було зачинено на карантин, там проводяться дезінфекційні заходи.

"Хворі, які мали мінімальні симптоми, залишалися вдома вже протягом кількох днів – відповідно до вимог МОЗ. Усі контактні особи перебувають на самоізоляції. Ми також проводимо додаткову до планової дезінфекцію на інших виробничих майданчиках", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці на підприємстві "Київхліб" виявили спалах коронавірусу.