Чи потрібні Києву історичні будівлі: архівні фото 1920-х років посварили користувачів
Користувачів мережі розсварили архівні фото стареньких дерев'яних київських будинків.
Знімки датовані 1920-ми роками. Їх опублікував киянин Ігор Потабачний на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На фото видно низенькі одно- або ж двоповерхові дерев'яні будинки, а біля них, зокрема, попраний одяг на мотузках на вулиці. На одному із кадрів – навіть корпус Покровського монастиря у столиці.
Користувачів мережі розсварили ці знімки. Наводимо діалог:
– "Як же круто!
– Звичайно круто! У двадцятиградусний мороз бігати у вуличний туалет!
– Якщо подивитися на досвід північних країн – Норвегія, Данія, Фінляндія, то, мабуть, це питання можна вирішити. А ось історичні будинки вже знесені.
– Ви краще розшукайте тих, хто жив у цих будинках. І вони вам розкажуть, як зі сльозами радості переселялися з цих помешкань. Не все можна і потрібно зберігати.
– Це ваша думка. Моя думка, що без історії немає досвіду і спадщини.
– Історія – це необов'язково збереження "халабуд".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали на архівному фото втрачену Стрітенську церкву у Києві зразка 1861 року.