Чи готові у Києві до "другої хвилі" коронавірусу: влада дала відповідь

У Києві лікарні готові до госпіталізації "другої хвилі" хворих на коронавірус COVID-19 та людей із підозрою.

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Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook. За його словами, усі відповідні установи мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для цього.

"Сьогодні (8 квітня. – Ред.) завершив об’їзд лікарень, які визначені для "другої хвилі" хворих із підозрою на коронавірус. Керівники закладів уже відпрацювали логістику прийому пацієнтів та готові їх приймати", – підкреслив Поворозник.

Влада розповіла, чи готові у Києві до "другої хвилі" коронавірусу Facebook/Микола Поворозник

"Інфекційні відділення медичних закладів укомплектовані необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі. Це потрібно для надання кисневої терапії хворим на коронавірус", – додав він.

За словами чиновника, медустанови отримали достатню кількість дезінфекційних засобів для санітарної обробки приміщень. Також Поворозник додав, що його дуже потішила впевненість самих лікарів.

"Зауважу, сьогодні ми першочергово забезпечуємо усім необхідним медичні заклади "першої хвилі". У разі госпіталізації хворих до закладів "другої хвилі" в оперативному режимі здійснюватиметься перерозподіл необхідних засобів", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 300, у області – до 130.