Чи буде комендантська година в Києві: Кличко дав відповідь

У Києві комендантську годину через посилені заходи карантину вводити не будуть.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ не буде впроваджувати комендантської години", – повідомив він.

Віталій Кличко

Він підкреслив, що впровадження "комендантської години" знаходиться поза компетенцією місцевої влади.

"Ми живемо в нових реаліях. І сьогодні треба виграти час. Витримати період, щоб зупинити розповзання вірусу. Так, це складно. Так, Київ певний час не житиме звичним ритмом. Але все робиться виключно заради безпеки і здоров'я кожного з вас", – написав Кличко у Facebook.

При цьому мер додав, що в Києві у вихідні 11-12 квітня дні буде збільшено кількість правоохоронців, які патрулюють вулиці та громадські місця.

Відзначимо, що в Києві і області станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві люди, які порушили карантинні обмеження, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.