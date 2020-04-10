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10 квітня • оновлено в 22:54
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/ Життя столиці

Чи буде комендантська година в Києві: Кличко дав відповідь

8.3т
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У Києві комендантську годину через посилені заходи карантину вводити не будуть.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ не буде впроваджувати комендантської години", – повідомив він.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Він підкреслив, що впровадження "комендантської години" знаходиться поза компетенцією місцевої влади.

"Ми живемо в нових реаліях. І сьогодні треба виграти час. Витримати період, щоб зупинити розповзання вірусу. Так, це складно. Так, Київ певний час не житиме звичним ритмом. Але все робиться виключно заради безпеки і здоров'я кожного з вас", – написав Кличко у Facebook.

При цьому мер додав, що в Києві у вихідні 11-12 квітня дні буде збільшено кількість правоохоронців, які патрулюють вулиці та громадські місця.

Відзначимо, що в Києві і області станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві люди, які порушили карантинні обмеження, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Nemo Александр
Nemo Александр
Модератору немодерируемых комментов большой привет. Ты - мелкий, подленький шуллер. На кого работаешь?
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0
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Я чЁт не понял . Он два пиджака носит ?
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Гутко Володимир, ну так вторник у него ! )))
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Кияни Життя столиці

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