Частину Києва оповив отруйний смог: названо небезпечні райони

Вікторія Довгань Життя столиці 10:15, 21.09.2020 Оновлено: 10:32, 21.09.2020

На вулиці Лариси Руденко в Києві (житловий масив Осокорки) вранці 21 вересня індекс якості повітря становив 341, що вже є небезпечним рівнем.

Про це свідчать дані ресурсу ЛУН Місто Air – SaveEcoBot. Зазначається, що такі показники можуть вплинути навіть на здорових людей і спричинити серйозні наслідки для здоров'я тих, хто має захворюваннями легень чи серця. Негативні наслідки можуть виникнути навіть під час легкої фізичної активності.

Смог на Осокорках у Києві.

Загалом у столиці якість повітря лишається задовільною, але в районі Осокорків та Позняків концентрація дрібнодисперсного пилу зашкалює. Тому людям, котрі мешкають там, радять поки не провітрювати квартири.

Рівень забруднення на Осокорках.
ЛУН Місто Air – SaveEcoBot
Мешканців кількох районів Києва закликали поки не провітрювати квартири.
ЛУН Місто Air – SaveEcoBot

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною того, що Позняки та Осокорки затягло їдким димом та туманом, могла стати пожежа на сміттєзвалищі на вулиці Ревуцького, 41, яка трапилася напередодні, 20 вересня. Вогонь охопив площу 500 кв. м.

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