"Бунт" у київському ліцеї: як борються зі свавіллям чиновників

Зазвичай батьки школярів "воюють" проти адміністрації, але у київському ліцеї склалася кардинально інша ситуація. Тати та мами разом з учителями вимагають від керівництва районного управління освіти припинити "цькування" директора і просять владу розібратися в ситуації. Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.

Йдеться про Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I-III ступенів - ліцей №20" (Оболонський район). У минулому році педагогічний колектив та батьки учнів насилу домоглися, щоб нинішнього директора Світлану Мірошниченко, яка перемогла у конкурсному відборі, все-таки призначили на обійману посаду. Чому відмовляли - загадка. Можливо, вважають педагоги, у райвно хотіли поставити "свою" людину.

І ось днями з управління освіти Оболонської РДА надійшов лист, де вказано - 3 липня з Мірошниченко будуть розірвані трудові відносини.

Ліцей №20 Влад Романенко

Вчителів та батьків школярів ця новина шокувала. По-перше, не пояснювалася причина розриву договору. По-друге, відповідно до Закону України "Про освіту", керівник комунальної установи освіти призначається терміном на два роки. Закон набув чинності 5 вересня 2017 року, а Мірошниченко призначили на посаду у 20-х числах вересня. Чому призначили на один рік замість двох - незрозуміло.

Щоб у читача не виникало думок, ніби директор ліцею підтримується "своїми" людьми, зазначимо - щоб залишити директора на посаді, підписалися 73 співробітники ліцею з 80.

Підписи на підтримку директора збирають і батьки учнів. Відповідні звернення будуть надіслані голові КМДА Віталію Кличку, міністру освіти, а також до столичного департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

OBOZREVATEL поцікавився у викладачів, чому вони так тримаються за цього директора.

"Світлана Анатоліївна працює у нас 16 років, спочатку на посаді вчителя французької, потім завучем і зараз директором. При ній рішення всіх фінансових і організаційних питань у школі отримали прозорість. Також налагоджені контакти з посольством Франції та Французьким інститутом в Україні. Наш ліцей №20 спеціалізується на поглибленому вивченні французької мови. У нинішньому навчальному році учні вже п'ять разів їздили на різного роду заходи у Франції ", - розповіли викладачі.

Ліцей №20

Наші журналісти поцікавилися також думкою батьків.

"Багатьох обурила несправедливість, коли директора спочатку не хотіли призначати на посаду, а потім раптово для всіх звільнили. Уже це підштовхнуло батьків підтримати Світлану Мірошниченко. Крім того, ми боїмося, що французьке посольство перестане співпрацювати з ліцеєм. Для французів принципово важливо, щоб з ними діалог вів керівник навчального закладу, який володіє французькою мовою. Чи знайде райвно такого викладача? А якщо знайде, чи зможе він бути хорошим організатором? " - висловила думку мама одного з учнів.

"Нинішній директор - хороший організатор і чудово ладнає з учнями і батьками. Також вносить щось нове в освітній процес, наприклад, в ліцеї почали проводити патріотичне виховання дітей, чого раніше не було", - зазначила мама іншої дитини, Ольга.

"Не хочу сказати, що за директора готова рвати сорочку, проте всі розуміють, що "зверху" хочуть призначити "свою" людину, тому ми боїмося, щоб не було гірше", - розповіла мама одного з учнів молодших класів, Світлана.

Світлана Мірошниченко

Також OBOZREVATEL зв'язався зі Світланою Мірошниченко і попросилв прокоментувати ситуацію з її звільненням.

"Від самого початку, коли я виграла у конкурсі на посаду директора, "зверху" обхідними шляхами намагалися домогтися, щоб замість мене був хтось інший. Чому я не підходжу - не знаю, причини мені не пояснюють", - розповіла вона.

Чим закінчаться пристрасті з призначенням керівника ліцею №20, скоро дізнаємося. OBOZREVATEL слідкуватиме за розвитком подій.