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4 вересня • оновлено в 13:34
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Будують 26 років: з'явилися нові фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві

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Центр транспортних стратегій опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві, який почали будувати ще 26 років тому.

Кадри розмітив ЦТС на своєму сайті. На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).

Надалі арки і консольні плити мосту будуть з'єднані вантами. Після чого тимчасові опори демонтують остаточно.

Подільський мостовий перехід

Подільський мостовий перехід

ЦТС

Так, Подільський мостовий перехід почали споруджувати ще в 1993 році через річку Дніпро і рукав Десенка. Він повинен включати два яруси, зокрема для руху автомобілів і метро.

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З'явилися фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві

З'явилися фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві

ЦТС

ЦТС опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві

ЦТС опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві

ЦТС

Його почали будувати ще 26 років тому

Його почали будувати ще 26 років тому

ЦТС/Юлія Демченко

На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори

На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори

ЦТС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Батонов Иван
Батонов Иван
Слишком быстро строят. Спешка может привести к трагедии.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
26 лет? Наверное, раз в 10 круче моста через Керченский пролив.
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Питон Каа
Питон Каа
А что по поводу этого моста думает Медовар? Не опасно, не...?
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