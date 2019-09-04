Будують 26 років: з'явилися нові фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві

Центр транспортних стратегій опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві, який почали будувати ще 26 років тому.
Кадри розмітив ЦТС на своєму сайті. На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).
Надалі арки і консольні плити мосту будуть з'єднані вантами. Після чого тимчасові опори демонтують остаточно.
Подільський мостовий перехід
ЦТС
Так, Подільський мостовий перехід почали споруджувати ще в 1993 році через річку Дніпро і рукав Десенка. Він повинен включати два яруси, зокрема для руху автомобілів і метро.
З'явилися фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві
ЦТС
ЦТС опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві
ЦТС
Його почали будувати ще 26 років тому
ЦТС/Юлія Демченко
На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори
ЦТС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2005 року йшлося про те, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро на ділянці "Київський вокзал – Дарниця" буде закінчено в 2007 році.
Через рік з'явилася інформація про те, що роботи на мосту ведуться цілодобово.
Уже в 2008-му київський міський голова Леонід Черновецький доручив прискорити зведення споруди.
Пізніше, в 2011-му, голова КМДА Олександр Попов заявив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід здадуть в експлуатацію до кінця року.
Київська міська рада вирішила виділити комунальній корпорації "Київавтодор" 50 млн гривень на будівництво мосту в 2011 році.
А вже в 2019 році мер Києва Віталій Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор.
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