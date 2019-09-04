Будують 26 років: з'явилися нові фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві

Центр транспортних стратегій опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві, який почали будувати ще 26 років тому.

Кадри розмітив ЦТС на своєму сайті. На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).

Надалі арки і консольні плити мосту будуть з'єднані вантами. Після чого тимчасові опори демонтують остаточно.

Подільський мостовий перехід ЦТС

Так, Подільський мостовий перехід почали споруджувати ще в 1993 році через річку Дніпро і рукав Десенка. Він повинен включати два яруси, зокрема для руху автомобілів і метро.

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З'явилися фото довгоочікуваного мосту через Дніпро в Києві ЦТС

ЦТС опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві ЦТС

Його почали будувати ще 26 років тому ЦТС/Юлія Демченко

На арці вже майже повністю розібрані тимчасові опори ЦТС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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