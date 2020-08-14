Будівництво метро на Виноградар у Києві: Кличко показав, як триває процес. Відео

У Києві станом на 14 серпня триває будівництво метро на "Виноградар". На комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі, вже встановили планшайбу.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він показав відео про те, як відбувався процес встановлення обладнання (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Учора ввечері (13 серпня. – Ред.) під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит – вагою майже 60 тонн і діаметром понад 6 метрів... Встановили її на комплекс "Галина", за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", –відзначив Кличко.

За його словами, комплекс за місяць проходитиме близько 200 метрів під землею. Тому приблизно за пів року прокладуть один із тунелів.

"До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар – "Мостицьку" та "Проспект правди", – підкреслив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Кличко також показував, як тривали роботи з будівництва метро на Виноградар. Саме тоді фахівці збирали прохідницький комплекс для прокладання тунелів.